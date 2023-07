En bus, per reincidents

La justícia rebutja les demandes de dos condemnats per conduir beguts, que sol·licitaven poder portar un vehicle en horari laboral.

La fórmula de demanar un permís extraordinari per conduir en horari laboral malgrat que s’hagi estat condemnat a la retirada del carnet per conduir en estat d’embriaguesa està contemplada a la legislació penal però els tribunals són els que han de valorar si la petició procedeix o no. I recentment la sala penal del Superior ha rebutjat els recursos presentats per dos condemnats que sol·licitaven aquesta autorització excepcional al·legant que necessiten el vehicle perquè tenen una feina que requereix desplaçaments més o menys continuats i transportant material pesant. En tots dos casos el tribunal ha rebutjat les peticions al·legant la