Actualitzada 01/07/2023 a les 06:27

El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, va signar un protocol d’entesa de cooperació en matèria de justícia amb Bolívia. Va posar en relleu la Llei d’accés electrònic a l’administració de justícia i la voluntat d’elaborar un nou Codi de procediment penal per agilitzar-lo, així com donar suport a iniciatives de cooperació internacional per eliminar la delinqüència transnacional.