Retirada de sobrassada 'Escaubells' per un bacteri

Actualitzada 30/06/2023 a les 15:55

La sobrassada de la marca 'Escaubells' ha estat retirada de la venda per la posssible presència del bacteri Listeria monocytogenes que és conegut per causar la malaltia de la listeriosi. El ministeri de Salut ha emès una alerta sanitària per informar de la retirada del producte que s'ha detectat que s'havia comercialitzat en un establiment del Pas de la Casa, "on s'havien venut poques unitats del producte abans de la retirada de la venda de la resta d'unitats del lot".El Govern explica que ha estat el mateix establiment encarregat de la producció de la sobrassada qui ha detectat en els procediments d'autocontrol rutinari que el lot 042223 podria estar contaminat. I han procedit a la retirada del producte "per precaució mentre continua la investigació".El ministeri aconsella els consumidors que hagin adquirit productes de sobrassada d'aquest lot que "per precaució s'abstinguin de consumir-la". I especifica que la listeriosi afecta especialment les persones amb sistemes immunològics debilitats, dones embarassades, nounats i adults majors i es presenta amb els símptomes de febre alta, dolor muscular, nàusees, vòmits i diarrea.