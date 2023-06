Premi de 680.000 euros de la Primitiva a Escaldes

Actualitzada 30/06/2023 a les 10:53

Sis encerts en la combinació de la loteria Primitiva li han donat un premi de 679.121,67 euros a un encertat d'una butlleta segellada a l'administració de Cal Tavi d'Escaldes, corresponent al sorteig celebrat ahir. Les responsables de l'administració, que s'han assabentat del premi per la trucada del Diari, s'han mostrat "contentes" d'haver portat la sort a Escaldes i no saben qui ha pogut ser la persona guanyadora. I han indicat que es tracta del premi més important que han donat recentment, tot i que no és el més elevat que han repartit des de l'administració escaldenca.La combinació guanyadora d'ahir estava formada pels números 5, 32, 35, 41, 42, 45 amb el 26 com a número complementari i el 7 de reintegrament. El sorteig tenia un pot acumulat de 37,5 milions d'euros i el guanyador del primer premi de la Primitiva d'Escaldes s'ha endut el mateix import que una altra butlleta segellada a una administració de Santa Coloma de Gramenet, a Barcelona, que també va encertar la combinació de sis números.