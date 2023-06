Actualitzada 29/06/2023 a les 21:31

Les fortes precipitacions han deixat a un centenar d'abonats sense llum, després que l'aigua hagi entrat en un habitacle de formigó on hi havia un transformador elèctric que donava servei als veïns de l'avinguda Verge de Canòlich, entre d'altres. Els efectius estan treballant per col·locar un generador i retornar la llum als abonats.