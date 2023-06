Solidaritat rodona

Un petit gest com ara arrodonir a l’hora de fer un pagament pot ser una gota que forma un oceà. Les estacions de Pal Arinsal i Grandvalira Soldeu-el Tarter posaran en marxa aquest estiu el que s’anomena arrodoniment solidari, una iniciativa que permetrà als clients que paguen amb targeta escollir si arrodonir l’import de les compres a les estacions per destinar-ho a causes solidàries. Tan fàcil com elegir el boto vermell o el verd.



La primera entitat beneficiada serà la Fundació Muntanyencs per l’Himàlaia, que compta amb diferents projectes entorn de l’educació, l’alimentació i salut dels nens i nenes de la