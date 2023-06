Actualitzada 29/06/2023 a les 10:40

La policia avisa de nous casos d'estafes relacionades amb inversions amb criptomonedes que estan arribant per anuncis per internet i per Instagram. El cos de seguretat ha rebut cinc denúncies de persones afectades per aquests fraus i subratlla que "han perdut milers d'euros" i que tot i que siguin poques les víctimes de moment el perjudici és de "molts calés", especialment en la modalitat d'anuncis falsos on es demanen quantitats importants de diners, i per això adverteix del frau a la població.Els delinqüents capten a les víctimes amb anuncis falsos als navegadors publicitant oportunitats d'inversió que asseguren reporten grans beneficis "i mostren guanys ficticis". La policia alerta que les webs a les que s'accedeix amb els anuncis semblen reals però no ho són i que els estafadors es fan passar per experts i establir contacte amb l'inversor. L'operativa s'activa quan fan que la víctima s'isntal·li als seus dispositius programes de connexió remota com Teamiewer o AnyDesk per ajudar-los en el procés i llavors "els estafadors ja hi poden entrar i en tenen el control".L'usuari facilita totes les dades i la documentació personal i crea un compte moneder "amb una reconeguda plataforma de compra i venda de criptomoneda" i els ciberdelinqüents que han ajudat a crear els comptes disposen així de les claus de la víctima per operar. Quan l'usuari fan pagaments a la plataforma per comprar ciptomonedes, els estafadors es transfereixen les criptomonedes a altres comptes on la víctima no hi pot accedir i fan que perdin la inversió de milers d'euros que hi han fet.L'altre procediment fraudulent que ha constatat la policia arriba per Instagram com "una variant molt més complexa del segrest de comptes d'aquesta xarxa", indica el cos. Els ciberdelinqüents envien un vídeo protagonitzat per una persona coneguda de la nova víctima després d'haver segrestat prèviament el compte d'aquest primer usuari. El servei d'ordre informa que quan els delinqüents segresten un compte en lloc de demanar diners per recuperar-lo sol·liciten a l'afectat "que es gravi un vídeo dient que ha invertit amb èxit 500 euros en una web de criptomonedes i que n'ha guanyat 10.000".Aquest vídeo és editat amb el perfil de contacte per fer la inversió, que torna a ser un compte robat que sembla real i es distribueix entre els contactes de la víctima per anar estenen l'estafa. El cos recalca que rebre un vídeo d'un conegut explicant l'experiència "fa més creïble l'estafa".La policia recomana no compartir dades "i sospitar sempre de qualsevol promesa per aconseguir diners fàcilment i ràpidament". I recorda que els ciberdelinqüents van implementant noves operatives per estafar adaptant-se al comportament dels afectats.