Arrodoniment solidari a Pal Arinsal i Soldeu-El Tarter

Actualitzada 28/06/2023 a les 13:05

Les estacions de Pal Arinsal i Grandvalira Soldeu - El Tarter posaran en marxa aquest estiu l'arrodoniment solidari. La iniciativa permetrà als clients que paguen amb targeta escollir si arrodonir l'import de les seves compres a les estacions per destinar-ho a causes solidàries. La primera entitat beneficiada serà la Fundació Muntanyenca per l'Himàlaia, que compta amb diferents projectes entorn de l'educació, l'alimentació i salut dels nens i nenes de la serralada de l'Himàlaia, i en aquest cas treballen en l'escolarització de més de 100 infants de Katmandú.Grandvalira Resorts informa que els projectes amb els quals es col·laborarà estaran vigents durant un període de temps determinat, de manera que diferents iniciatives es puguin beneficiar de l'arrodoniment solidari. De fet, en la roda de premsa de presentació de l'acció han explicat que vuit ONG del país ja han signat per poder-se'n beneficiar.