Govern tenia constància de la competició d'esquí a Tristaina

Govern va assabentar-se de la competició d' esquí aquàtic a Tristaina "dos dies abans" de la seva organització. L'esdeveniment, batejat com a 'Lake Party', va ser impulsat per una marca de roba espanyola el 17 de juny. L'executiu explica que "vista la situació i de manera proactiva" el ministeri de Medi Ambient va contactar amb els organitzadors per informar-los que es faria un seguiment de l'activitat per part dels banders. Així, l'executiu assegura que el cos va controlar que no hi hagués cap afectació en l'activitat de pesca ni en l'entorn natural, així com que no es deixessin deixalles al lloc de la celebració.El ministeri indica que aquest tipus d'activitat esportiva "no necessita autorització" de Govern d'acord amb la normativa vigent i atès el nombre d'assistents. A més, afegeixen que la bassa on es va fer l'activitat "no és un lloc o una zona sensible amb fauna protegida", i que en el cas d'haver estat així la competència sí que hagués recaigut en el ministeri de Medi Ambient.El cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, va afirmar aquest cap de setmana, quan els vídeos de la competició es van fer virals a les xarxes socials, que no tenia coneixença d'aquesta activitat i que "de moment" no podia pronunciar-se sobre si s'infringia la llei o no.