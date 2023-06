El TSJ espanyol avala l'extradició a Caracas de l'excap de seguretat de Pdvsa

Actualitzada 25/06/2023 a les 06:19

La Sala Penal del Tribunal Suprem de Justícia recolza la sol·licitud d’extradició formulada davant d’Espanya perquè els lliuri via extradició Rafael Ernesto Reiter Muñoz, excap de seguretat de Pdvsa quan Rafael Ramírez estava al capdavant de l’estatal.L’abril passat, mitjans nord-americans van revelar documents on es deia que Reiter Muñoz seria interrogat en un expedient obert a la Cort Sud de Texas, Estats Units, en què s’esmenta Rafael Ramírez com a destinatari de suborns cobrats a contractistes petroliers. Els Estats Units també estan interessats que Reiter sigui extradit a aquest país. Reiter Muñoz està pres a Espanya des de l’octubre del 2017 per la seva presumpta vinculació al blanqueig de capitals provinents dels referits suborns a través de BPA, segons documents policials d’Andorra i de la Unitat d’Intel·ligència Financera.