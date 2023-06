Actualitzada 22/06/2023 a les 13:01

El grup TEDAX-NRBQ de la policia suma avui un nou efectiu després que un dels agents de la policia hagi superat el curs de nou mesos amb la guàrdia civil espanyola, "dur i exigent", al centre de Valdemoro, Madrid, per incorporar-se a l'especialització. El cos apunta que el nou tècnic haurà ara de passar un any de prova i que amb la seva incorporació l'actual grup TEDAX-NRBQ de la policia estarà format per un comandament i cinc agents.