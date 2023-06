Límit al preu del lloguer dels pisos a la Seu

Actualitzada 22/06/2023 a les 18:23

La Seu d'Urgell figura entre els 140 municipis catalans on la Generalitat fixarà un límit al preu del lloguer en considerar que es tracta d'una zona de mercat residencial tensionat. El govern català ha iniciat el tràmit d'informació pública per fixar les poblacions afectades per les mesures de control de les rendes del lloguer en aplicació de la llei espanyola pel dret a l'habitatge en considerar que hi ha una oferta insuficient de pisos de lloguer assequible.L'aplicació de la llei que afectaria la capital de l'Altr Urgell suposa que els lloguers dels nous contractes no podran superar el del contracte en vigor els últims cinc anys i si l'habitatge és propietat del que es qualifica com gran tenidor no pot sobrepassar l'IPC que fixi l'Institut Nacional d'Estadística espanyol per al 2025.La proposta del govern català de les poblacions on es limitarà el lloguer, que ja estava vigent en 61 municipis, ha de ser validada per l'executiu espanyol després del període d'al·legacions que la Generalitat ha iniciat avui. La legislació espanyola estableix que es pot declarar una zona tensionada quan el cost mitjà del lloguer, la hipoteca, les despeses i els subministraments bàsics estigui per sobre del 30% dels ingressos bàsics. I també es dona aquesta qualificació quan el preu del lloguer o de compra hagi augmentat en els últims cinc anys més de tres punts per sobre de la inflació en la comunitat autònoma corresponent.