Una vintena de refugiats es manifesten al The Cloud demanant a la Unió Europea que deixi de comprar gas i petroli rus

L’himne d’Ucraïna va sonar ahir a la plaça The Cloud d’Andorra la Vella entonat per la vintena de refugiats ucraïnesos que es van manifestar. Un grup de persones que va fer un clam demanant a la Unió Europea que aturi la compra de gas i petroli a Rússia ja que és la manera que té el règim de Vladímir Putin per continuar finançant la guerra. “Com s’entén que posin sancions per un cantó i després li comprin el gas o el petroli?” es va preguntar Anastasia Kravets, presidenta de l’associació d’ucraïnesos a Andorra. En aquest sentit, Kravets va xifrar en