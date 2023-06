Josep Roig, nou president d'SDP

Actualitzada 17/06/2023 a les 17:20

"Afrontar un procés de refundació del centre-esquerra del nostre país". Aquest és el principal repte que vol tirar endavant el nou president de Progressistes SDP, Josep Roig, elegit avui per l'assemblea nacional en substitució de Jaume Bartumeu.La intenció de la formació progressista és posar en marxa un procés de convergència política i social, en el qual no només han de participar altres partits polítics, sinó que també s'ha d'implicar la societat civil en el sentit més ampli, "a l'entorn d'una proposta política moderna i renovada". El nou dirigent d'SDP considera molt important el paper dels comitès parroquials en aquest procés, "en ser els més propers a la ciutadania", i per això es treballarà per una major implantació a les parròquies.A més, es prestarà una especial atenció a la comunicació, "ja que pensem que els programes que hem elaborat eren bons i presentaven solucions als problemes del país, però no els hem sabut comunicar-los prou bé a la ciutadania", ha explicat Roig.Roig estarà acompanyat en la Comissió de Política Nacional, en l'única candidatura que s'ha presentat a l'assemblea nacional, per Aaron Comella, com a secretari d'organització, Meritxell Pujol (administradora-tresorera), Najim Aaouraghe, Alain Mateu, Cristina Montolio, Marc Nogués, Marian Sanchiz, Àngel Subirats i Elisabet Zoppetti (vocals).