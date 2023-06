Pallardó assegura en les declaracions realitzades el 2015 i el 2016 que així se’l considerava al banc pels intercanvis que feia a Espanya amb els clients

Els magistrats, acusacions i defenses van poder escoltar ahir per primer cop a la sala de vistes del Tribunal de Corts que jutja la causa primera de Banca Privada d’Andorra (BPA) qui es pot considerar el testimoni de càrrec o el pal de paller del cas, l’empresari valencià Rafael Pallardó. No el van escoltar en persona, perquè tal com havia anunciat dilluns a través d’un correu electrònic dirigit al Tribunal de Corts, Pallardó no es va presentar a la sala magna de la seu de la Justícia. Sí que van poder sentir la lectura de tres declaracions fetes per l’empresari