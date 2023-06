Secretaris d'Estat per "implicar la ciutadania en els grans reptes"

Actualitzada 15/06/2023 a les 17:20

Els secretaris d'Estat del Govern han jurat aquesta tarda en un acte presidit pel cap de Govern. En el seu discurs, Xavier Espot, ha encomanat als set secretaris d'Estat que han jurat el seu càrrec "saber implicar a la ciutadania en els grans reptes" que té el país per davant. Així, Espot ha apuntat que la figura del secretari d'Estat està "cridada a fer el vincle entre els ministres i els directors de l'administració i té alhora aquesta naturalesa política però també tècnica". El cap de Govern també ha demanat als nous càrrecs allunyar-se "de les vostres conviccions més fermes en algun moment si és necessari per obrir pas al diàleg".Aquesta tarda han jurat el càrrec Alain Cabanes, secretari d'Estat d'Esports i Joventut; Jordi Puy, secretari d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge; Joan León, secretari d'Estat de Justícia i Interior; Marc Saura, secretari d'Estat d'Empresa, Mariona Cadena, secretària d'Estat d'Igualtat i Esther Cervós, secretària d'Estat d'Afers Socials. Cal recordar que encara queden per jurar el càrrec Noëlia Souque, que serà secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals; Marc Cornella, secretari d'Estat de Funció Pública, i Cristina Pérez, secretària d'Estat de Salut.