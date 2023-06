Actualitzada 14/06/2023 a les 08:30

#Tall Túnel de la Tàpia en sentit nord per accident. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) June 14, 2023

Mobilitat informa d'un tall en sentit nord al túnel de la Tàpia per accident. El departament ha donat l'avís a les 8.26 hores per les xarxes socials i uns minuts després ja ha informat que es restablia la circulació. De moment es desconeix l'abast del sinistre i si hi ha hagut ferits.