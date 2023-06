Talls de circulació per competicions esportives

Actualitzada 09/06/2023 a les 09:48

⚠️ Aquest cap de setmana, algunes carreteres i carrers del país patiran afectacions de trànsit a causa d'esdeveniments esportius. Preneu nota de les afectacions i planifiqueu els desplaçaments — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) June 9, 2023

El servei de mobilitat ha anunciat a través de les seves xarxes socials sobre diverses afectacions al trànsit durant el cap de setmana a causa de esdeveniments esportius. L'Spartan Race se celebra avui a partir de les 9.15 hores fins al diumenge a les 19 hores a Encamp, els carrers afectats al trànsit serà de la plaça dels Arínsols fins a la rotonda de l'avinguda Joan Martí. Tot i que els veïns hi tindran accés, es recomana evitar la circulació pel centre de la vila mentre duri l'esdeveniment. Les tres nacions es disputen demà de les 9 hores fins a les 12, de tal manera que quedarà tallat el carril lent en sentit nord de la rotonda d'Aixovall fins a la rotonda KM 0, mobilitat recomana circular amb precaució per les zones afectades.D'altra banda, a la Massana se celebra la pujada a Arinsal i per conseqüència quedaran tallades al trànsit la carretera CS520, la carretera Comallemple durant el dissabte de les 12 fins a les 20.30 hores i el diumenge de les 8 a les 15 hores. El servei recomana evitar circular per la carretera afectada mentre duri l'esdeveniment. Alhora, la cursa de la Dona és aquest diumenge i se celebrarà de les 10 a les 11 hores afectant alguns carrers d'Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, mobilitat recomana evitar circular pel centre de la vila mentre duri la cursa.