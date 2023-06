Reunió dels síndics amb les cònsols de la Massana

Actualitzada 09/06/2023 a les 14:41

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, s'han desplaçat aquest matí a la Massana per reunir-se amb la cònsol major, Olga Molné, i la cònsol menor, Eva Sansa, en el marc de reunions que estan fent per ordre protocol·lari als set comuns. La trobada ha servit per "enfortir" els vincles entre ambdues institucions i millorar els canals de comunicació per tal d'assolir "una major coordinació entre el Consell General i el comú de la Massana", segons indiquen en nota de premsa. Tanmateix, s'ha proposat iniciar un seguit de visites semestrals a partir de la tardor on també s'inclouran grups de ciutadans.