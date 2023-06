Passant el dia amb BPA

El judici pel ‘Cas Gao Ping’ s’està fent llarg i també ho són algunes de les sessions. Com la d’ahir, en què es va interrogar un dels auditors externs del banc.

A les vistes del judici per la causa primera de Banca Privada d’Andorra (BPA), la coneguda com a cas Gao Ping, se sap quan s’entra però no quan se surt. L’inici de les sessions està assenyalat a un quart de deu del matí. I habitualment comencen a aquella hora o amb algun minut de retard. El final de la jornada és més laxe i depèn de quant s’allarguin els testimonis i de les ganes que tingui el president de la sala del Tribunal de Corts que jutja el cas, Enric Anglada, d’aturar la vista per al descans del personal present