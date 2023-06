Formació sobre tècniques de lladres a domicili

Actualitzada 09/06/2023 a les 11:30

Fins a seixanta policies es van formar ahir en serralleria forense per aprofundir en les diverses eines que fan servir els lladres per entrar a domicilis i trasters. La xerrada ha anat a càrrec d'un serraller expert que ja ha impartit aquest tipus de formació a cossos de seguretat de veïns. El professional ha explicat quins són els mètodes que utilitzen els delinqüents, la seva evolució i com ho apliquen sigui trencant el pany o sense deixar rastre obrint portes en qüestió de segons.En la formació també s'han vist diverses classes de panys de portes i elements de seguretat. Per la seva banda, la policia recomana a la població ser curosa, tancar la porta amb clau i disposar de sistemes de seguretat sobretot quan venen les vacances.