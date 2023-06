Fluidra i Aena defensen el model que els ha portat a liderar el mercat

Intervenció dels presidents de les dues companyies espanyoles a la Seu d’Urgell

Dues grans empreses cotitzades, la privada Fluidra, centrada en el sector de les piscines, i la publicoprivada Aena, gestora d’aeroports, van ser les encarregades ahir a la Trobada Empresarial al Pirineu a la Seu d’Urgell d’explicar des del seu punt de vista el repte de liderar el mercat mundial. El president executiu de Fluidra, Eloi Planas, va parlar de la vocació internacional d’aquesta firma i va remarcar que “una companyia no pot ser global si no és local a cadascun dels territoris on està” i “treballa amb gent del territori”. La firma, que factura 2.400 milions d’euros, va voler defensar