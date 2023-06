Espot defensa que els recursos són limitats i "no podem encabir tanta gent al país"

Actualitzada 09/06/2023 a les 20:57

El cap de Govern, Xavier Espot, s'ha referit aquesta tarda als canvis en els reagrupaments familiars i ha assegurat que aquests "no han de suposar un fre a la contractació de mà d'obra forana". El cap de l'executiu, que ha participat en l'acte de clausura de 34a Trobada Empresarial al Pirineu, ha defensat que "els nostres recursos són limitats, tenim el problema que tenim amb l'habitatge, a nivell d'infraestructures, de connexió elèctrica i de recursos hídrics" i"no podem encabir tanta gent al país". Així, ha destacat que amb l'increment del cost de la vida i els preus de l'habitatge, "és normal que s'exigeixin més recursos econòmics per poder reagrupar". En aquest sentit, el cap ha recordat que "al final qui ha de costejar les conseqüències de tot plegat són els serveis socials del Govern, i les prestacions socials es paguen amb els impostos de tots els ciutadans".Tanmateix, Espot ha carregat contra els grups parlamentaris de l'oposició dient que "el que no podem fer tots plegats és omplir-nos la boca de creixement urbanístic sostenible, de límits del creixement poblacional, de recursos esgotats al país, i, en canvi, quan establim normes que el que fan en certa forma és canalitzar aquest creixement poblacional tothom faci el crit al cel".D'altra banda, Espot ha reivindicat durant el seu discurs a la Trobada Empresarial al Pirineu, celebrada a la Seu d'Urgell, la voluntat d'Andorra de ser "un motor de la regió dels Pirineus", assumint que un cop el país formi part del mercat interior europeu "es poden explorar sinergies amb les comarques catalanes veïnes o amb els departaments francesos fronterers amb el país". Així, el cap de l'executiu ha assegurat que l'acord d'associació amb la UE obrirà "nous escenaris de cooperació i noves oportunitats de col·laboració" entre empreses i professionals andorrans i de la resta d'Andorra. L'acte de clausura ha comptat també amb la presència del ministre de Cultura i Esports del govern espanyol, Miquel Iceta.