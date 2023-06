Actualitzada 09/06/2023 a les 11:09

La policia ha detingut un home aquesta nit a Andorra la Vella per agredir un altre home en una baralla de carrer. Els agents l'haurien arrestat per un delicte contra la integritat física i moral.Al mateix temps aquesta matinada, la policia ha arrestat una fona de 33 anys per conduir amb una taxa d'alcoholèmia d'1,76. D'altra banda, dijous al matí es va detenir un home de 53 anys no resident al riu Runer per conduir sota els efectes de les drogues.