Escalé reclama contingut sobre les línies vermelles i Salazar, saber costos i beneficis

Els grups de l’oposició estan analitzant la proposta de pacte d’Estat per a l’acord d’associació amb la UE que el Govern els va fer arribar dimecres amb la voluntat de trobar un consens entre totes les forces, parlamentàries i extraparlamentàries, davant una qüestió tan transcendental per al país com aquesta. Com a mínim Concòrdia i PS ja han avançat que a la reunió prevista per dijous vinent demanaran al Govern més concreció en la proposta abans de decidir si s’hi adhereixen.



En aquest sentit, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, va indicar que, per començar, no se senten

