Compra d'accions del casino a partir del 12 de juny

Actualitzada 08/06/2023 a les 13:16

L'emissió d'accions populars de Jocs SA, la societat que gestiona el casino d'Andorra començarà el 12 de juny i s'allargarà fins al 31 de juliol. El conseller delegat de l'empresa, Marc Martos, i el director general, Ivan Armengod, han presentat aquest matí les característiques d'aquesta operació. L'ampliació de capital suposa que s'emetran 6.000 accions de classe B amb un valor de 1.000 euros cadascuna d'elles, que correspondran al 10% del capital social de Jocs SA.L'objectiu és que hi hagi el màxim de persones, andorrans i residents, que comprin accions "perquè el nostre és un projecte de país", segons ha explicat Martos. De fet, ja hi ha hagut unes 280 persones que s'han mostrat interessades en adquirir accions i s'han volgut informar a través de la web d'Unnic i de trucades telefòniques. No s'ha establert un límit d'accions per persona, física o jurídica, i en cas de sobredemanda s'adjudicaran tenint en compte l'ordre de sol·licitud i compliment dels requisits.Paral·lelament, es portarà a terme també una emissió d'accions de classe A, destinada a persones físiques o jurídiques andorranes i estrangeres que vulguin comprar accions per un import mínim de 150.000 euros. En aquest cas hi ha hagut ja set peticions, quatre provinents de l'estranger i tres d'Andorra.