Creixement de la importació de carburants el mes passat

Actualitzada 08/06/2023 a les 10:06

La importació de carburants durant el mes de maig ha estat d'11,28 milions de litres, el que suposa una variació percentual positiva del 7,4% respecte el maig del 2022. Segons ha fet públic el Departament d'Estadística avui, del gener al maig del 2023 la importació dels carburants ha estat de 53,61 milions de litres, el que dona una variació percentual negativa del 5,2% en contraposició al mateix període de l'any anterior. L'únic carburant que mostra una variació positiva és la Gasolina sense plom, amb una variació del 4,6%.Pel que fa a les dades acumulades dels últims 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 153,94 milions de litres el que suposa una variació negativa del 9,2% respecte als 169,53 milions de litres acumulats en el mateix període anterior. Tots els carburants representen una variació negativa, la Gasolina sense plom amb un 3,3%, el Gasoil de locomoció un 9,6% i el Fuel domèstic d'un 12,7%.Les importacions de béns durant el maig han sumat 140,85 milions d'euros, amb una variació percentual positiva del 0,8% respecte al mateix mes de l'any anterior. Sense el capítol "Energia" la variació percentual de les importacions és d'un 5% més. En canvi, pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 14,57 milions d'euros, amb una variació percentual negativa del 9,6% respecte al mateix mes de l'any anterior.L'augment escàs de les importacions és degut a la variació percentual positiva d'alguns grups, destacant "Transport" amb un 32,1%, "Alimentació" amb un 22,8%, "Farmàcia-perfumeria" amb un 20,3%. Per contra, té una variació negativa el grup "Energia" amb un -34,7%, "Electrònica" amb un -21,9% i "Industrial" amb un -12,6%.Pel que fa a l'acumulat en els darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.836,20 milions d'euros, el que representa una variació percentual del 18,4%. Sense el capítol "Energia", les importacions en valor representen un 18,3% més que al mateix període. Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 226,36 milions d'euros, amb una disminució del -35,4%. No es té en compte el "capítol 97 Objectes d'art, de col·lecció o d'antiguitat" de la partida "Diversos", pel febrer de l'any 2022 i per al mes de març d'aquest any, la variació és del 19,8% respecte a l'acumulat del període anterior.