Actualitzada 08/06/2023 a les 11:38

Les causes penals han augmentat un 21,12% durant el període judicial 2021-2022. En total s'han iniciat 4.651 causes, i un s'han perseguit 4.883 infraccions penals, augmentant en 811 el nombre de causes penals incoades en relació amb l'exercici anterior. De les quals s'han investigat 828 infraccions penals més, el que suposa un increment de la delinqüència en el 20,42%, segons informa la memòria de la fiscalia.