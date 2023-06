Marc Saura nomenat secretari d'Estat d'Empresa

Actualitzada 07/06/2023 a les 18:13

El consell de ministres ha aprovat avui el nomenament de Marc Saura Benazet com a secretari d'Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, i d'Ester Cervós com a secretària d'Estat d'Afers Socials. Saura és nascut el 1992 i graduat en Economia. Recentment, havia treballat com a auditor intern a Mora Banc.L'executiu també ha aprovat avui l'estructuració interna de nou ministeris. Per una banda, s'ha ratificat Carles Miquel com a director de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic, que també suma la direcció dels departaments d'Energia i Transports. D'altra banda, Miquel Haro ha estat escollit nou director del departament de Transformació Digital en relleu d'Albert Verdú. Tanmateix, Govern ha ratificat el càrrec de Joan Carles Villaverde com a director del departament d'Afers Socials i ha aprovat el nomenament de Josep Lluís Pujol a la directiva de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles.Dins del ministeri de Territori i Urbanisme, Cristina Antelo ha estat escollida directora del departament d'Urbanisme i David Palmitjavila al capdavant del de Territori. A més, s'ha ratificat el fins ara director d'Agricultura, Josep Casals, qui canvia la nomenclatura a director del departament d'Agricultura i Ramaderia.