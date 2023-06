La branca sanitària del sindicat guanya les eleccions al comitè d’empresa del SAAS

La branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha estat la guanyadora de les eleccions que ha celebrat el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) per determinar la nova composició del comitè d’empresa, ja que s’ha emportat set de les onze places en joc i les quatre dels suplents, mentre que la llista de no afiliats es queda amb quatre representants. La participació durant les dues jornades previstes per dipositar el vot, el 5 i 6 de juny, ha estat del 61,97%, o el que és el mateix, 709 treballadors han votat d’una plantilla formada per 1.114 persones. Aquesta elevada

#7 Josep

(07/06/23 07:34)



#6 rosa

(07/06/23 07:13)



#5 Miquel

(07/06/23 07:13)



#4 Antoni

(07/06/23 07:03)



#3 Li

(07/06/23 06:50)



#2 P3.

(07/06/23 06:34)



#1 Pepon

(07/06/23 06:17)