L'empresari Rafael Pallardó no compareixerà al judici de BPA

El testaferro de Gao Ping estava convocat pel Tribunal de Corts

L’empresari valencià Rafael Pallardó, un dels principals testimonis i pal de paller de la causa primera de Banca Privada d’Andorra (BPA), el conegut com a cas Gao Ping, no compareixerà com estava previst davant del Tribunal de Corts. Pallardó era el testaferro de l’empresari Gao Ping, i el presumpte blanqueig a través del seu compte a BPA de 70 milions d’euros del xinès provinents d’activitats il·legals seria l’origen de la causa que s’està jutjant a la sala magna de la seu de la justícia. Ho hauria fet amb intercanvis de diners amb altres clients de BPA o amb compensacions. Malgrat

#1 Ajusticiat

(07/06/23 07:31)