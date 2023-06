La nova planificació laboral del servei d’ambulàncies ha tensat encara més el conflicte entre l’empresa i el personal

El canvi de concessionària al transport sanitari va arrencar amb una amenaça de vaga per part del personal i vuit mesos després la situació està lluny de millorar. El mes de maig la tensió s’ha tornat a desbordar i ara mateix Andorrana de Transport Sanitari només compta amb onze treballadors operatius, fet que els ha obligat a demanar el suport del SAAS i a contractar treballadors de l’hospital per fer extres. Van subrogar 23 empleats de l’anterior concessionària i van arribar a una plantilla de 28, però ara mateix les baixes per malaltia sumades a la gent que ha optat