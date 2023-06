Demanen 24 mesos de presó condicional per agredir i amenaçar a la parella

Actualitzada 06/06/2023 a les 19:28

La Batllia ha acollit avui el judici d’un home resident acusat del delicte major d’amenaces condicionals i un delicte menor de maltractament continuat en l’àmbit domèstic. Els fets van sorgir en el si d’una parella que el 2021 es va divorciar i que, arran del programa que tenia el pare per poder veure el seu fill, va haver-hi una discussió telefònica.Així, el pare del fill va acabar amenaçant a la nova parella de la mare –la seva exdona–. Així mateix, la dona –també resident– ha assegurat que l’acusat el va agredir en fins a dues ocasions i que des d’un inici de la relació tenia por d’ell.La Fiscalia ha demanat 24 mesos de presó condicional qualificada al seguiment d’un programa de rehabilitació i que l’acusat no entri en contacte amb les dues persones en qüestió –la mare i la nova parella d’aquesta– per un període de quatre anys pels dos delictes esmentats. La defensa ha reconegut el delicte de l’amenaça però nega el de maltractament i ha acceptat una condemna inferior als tres mesos de presó condicional.