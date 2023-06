La parapública va tancar l’any 2022 amb una despesa per la compra de llum de 76,5 milions, en lloc dels 45,1 milions de l’any anterior

L’augment del preu de l’energia provocat pel conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna va afectar amb força els comptes de FEDA durant l’exercici anterior. La parapública va tancar el 2022 amb un resultat negatiu de 19,6 milions d’euros a causa de l’increment de despesa per a la compra d’energia. En concret, l’any passat FEDA es va gastar 76,5 milions d’euros en aquest concepte, en lloc dels 45,1 milions que es van necessitar per al mateix concepte el 2021, segons va informar la parapública.



L’empresa, però, assegura que la despesa per la compra d’energia hauria estat encara 40 milions més elevada si