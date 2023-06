Actualitzada 05/06/2023 a les 06:11

El duet andorrà format per les germanes Molly i Shelly Puigcercós va passar de ronda en la gala del passat dissabte. Ambdues van estar acompanyades per dues solistes més, Andrea Naya i Martina Ramos. Plegades van interpretar el tema Mi persona favorita d’Alejandro Sanz. En aquest sentit, el jurat format pels coneguts Sebastián Yatra i Rayden van triar la parella andorrana per continuar avançant cap a la següent ronda del programa.