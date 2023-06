Assandca insistirà a Mas perquè s'aposti per la unitat de radioteràpia

L’associació contra el càncer farà arribar la vella reivindicant a la nova ministra de Salut

L’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) continuarà insistint davant del Govern perquè es construeixi una unitat de radioteràpia al país i que, d’aquesta manera, els malalts de càncer s’estalviïn la molèstia d’haver-se de desplaçar a l’estranger per rebre tractament. Aquest és un dels temes que l’entitat té en cartera per exposar a la nova ministra de Salut, Helena Mas, segons va explicar el president de l’associació, Josep Saravia, que va manifestar que “no ens han donat cap argument perquè no es pugui construir una unitat com aquesta a Andorra”. És més, segons va voler recordar Saravia, l’excap de Govern Toni