Bander amb dron

Canillo ha equipat el bander comunal amb un aparell de ‘vigilància àeria’ que pot ser útil en incidents com el constatat al camí del Juclà.

L’episodi el van posar sobre la taula del consell de comú d’aquesta setmana els dos consellers de la minoria canillenca, Albert Torres i Dolors Cabot. Per a sorpresa dels excursionistes que se’ls van trobar fa uns dies, un parell de motoristes practicaven enduro al camí que porta fins a l’estany del Juclà. Bé, per a sorpresa d’aquells que els van veure i també dels mateixos membres del comú que van destacar, durant els pocs minuts que van dedicar a la qüestió, les dificultats de la ruta per intentar fer-la sobre dues rodes. Més enllà dels comentaris anecdòtics, els consellers de