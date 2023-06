S’habilitarà el doble carril a Sant Julià per pacificar el trànsit

Mobilitat preveu l’entrada de 55.000 vehicles aquest cap de setmana, coincidint amb el festiu a l’àrea metropolitana de Barcelona per la segona Pasqua. La festivitat va ser dilluns passat, però algunes localitats van decidir modificar el calendari perquè el pont no coincidís amb les eleccions municipals i no desincentivar així la participació a les urnes. Els càlculs prenen com a referència les dades de l’any passat i les del 2019, períodes en què l’afluència va rondar les mateixes xifres, segons va informar Dani Boneta, del departament de Mobilitat.



La majoria dels vehicles s’espera que entrin per la frontera hispanoandorrana, coincidint amb