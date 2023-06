Contribució de 90.000 euros per a projectes internacionals

Actualitzada 03/06/2023 a les 06:23

Govern aportarà 90.000 euros per a projectes internacionals per a la sostenibilitat, les emergències humanitàries i el manteniment de la pau. El consell de ministres de dimecres va aprovar, a proposta de la titular d’Afers Exteriors, Imma Tor, renovar la participació al projecte La societat civil francòfona compromesa amb els objectius de desenvolupament sostenible. L’objectiu del fons és finançar projectes d’organitzacions no governamentals de l’espai francòfon que promoguin el desenvolupament social. L’executiu també va validar la contribució a l’Organització Internacional de la Francofonia.