Una delegació d’estudiants del College of Rookies, una universitat canadenca, va visitar ahir les instal·lacions d’Andorra Turisme on el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, els va exposar com Andorra aposta per un model turístic sostenible, segons va informar Torres a les seves xarxes socials.