La concessionària s’ha quedat amb la meitat de la plantilla entre baixes i renúncies

Andorrana de Transport Sanitari (ATS) continua submergida en un conflicte amb els treballadors perquè, segons denuncia el personal, no compleix amb el compromís de respectar els drets dels treballadors subrogats i dels que s’incorporen, que ho haurien de fer amb les mateixes condicions.



La situació és límit i l’USdA té prevista una reunió amb la ministra de Salut, Helena Mas, per intentar desencallar un conflicte que pràcticament dura des que es va treure la concessió a Ambulàncies del Pirineu i se la va quedar la UTE integrada per Ambulàncies Valira i Egara (51%) i Ambulàncies Carlemany (49%).

Des aleshores les queixes dels

