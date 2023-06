Cierco se 'salva' de declarar al congrés per l'avançament electoral

La tercera comissió d’investigació queda sense efecte per les eleccions al juliol

La tercera comissió d'investigació del Congrés sobre l'anomenada brigada política del ministeri de l'Interior al Govern de Rajoy es quasi història. Amb la dissolució del Parlament per part del presdient espanyol, Pedro Sánchez, es perd una oportunitat més d'indagar en l’episodi de les clavegueres de l'Interior, ressalten fonts parlamentàries al diari Público. Una de les compareixences acordades en el si de la comissió és la de l'expresident de Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini Cierco, assenyalada inicialment per al mateix dia que la de Villarejo, però que va ser suspesa per coincidir-li un viatge prèviament organitzat. La compareixença de Cierco estava