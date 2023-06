Els participants demanen la llibertat condicional d’un empresonat des de fa un any

Una cinquantena de persones van participar ahir a la tarda en la concentració silenciosa convocada davant la Seu de la Jusítica per manifestar-se davant el suposat abús de la presó preventiva i demanar la llibertat condicional d’un pres. Es tracta d’un home que, presumptament, hauria extorsionat un empresari per tal que dos amics seus cobressin un deute de 200.000 euros. Porta més d’un any a presó preventiva.



La manifestació, que pretenia ser al matí, finalment va tenir lloc a les set de la tarda. Els assistents, amics i familiars de l’empresonat van aixecar cartells en els quals reclavamen expressament la llibertat