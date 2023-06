Trucades amb un català perfecte

Actualitzada 01/06/2023 a les 05:51

L’onada d’atacs phishing dels darrers dies ha obligat la població a estar en alerta i posar-se al dia sobre una pràctica cada vegada més estesa per intentar enganyar la gent. Pot sonar estrany que es caigui en la trampa o semblar que només ho fa la gent gran, a qui se li pressuposa menys coneixement de la tecnologia. Però el cert és que hi està exposat tothom i que molts dels que han acabat clicant els falsos enllaços són gent jove. La clau dels atacs és provocar dubtes o preocupació als usuaris amb missatges que simulen que són enviats pel banc avisant que t’han entrat al compte, per exemple, o que s’ha fet un pagament determinat. Davant la por, els usuaris cliquen l’enllaç i proporcionen les dades confidencials als ciberdelinqüents. En molts casos, però, això no és suficient per robar els diners del compte bancari, ja que normalment per donar l’ordre d’una transferència, l’entitat bancària et demana introduir un pin. És en aquest moment en el qual entra en joc una trucada. A diferència dels atacs que es realitzaven abans, ara les trucades es fan amb un català perfecte, cosa que provoca que la situació sigui més versemblant per a l’usuari que està sent enganyat i que no sospiti. La persona que truca es fa passar per un treballador del banc i demana a la persona que li faciliti el pin per poder-lo ajudar. Si la persona l’hi proporciona, el ciberdelinqüent ja té llum verd per fer la transferència al seu favor.Per això, des de la policia segueixen insistint que ningú obri enllaços que es facilitin via SMS ni donin informació a través del telèfon. Recorden que les entitats bancàries mai utilitzen aquests canals per demanar dades sensibles i, davant del dubte, recomanen trucar abans al telèfon oficial del banc en qüestió per comprovar si han fet alguna trucada o si hi ha algun moviment al compte.