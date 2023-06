L’asseguradora demana empara al TC per falta del dret a un judici de durada raonable

Gairebé catorze anys després de l’accident al túnel dels Dos Valires, en el qual van morir cinc persones, encara no s’ha fet el judici per depurar responsabilitats. “És vergonyós i provoca la sensació d’impunitat entre la gent pel sentiment que no passarà res”, va exclamar ahir l’advocat Josep Anton Silvestre, que representa l’asseguradora de l’empresa on treballaven les víctimes. És per això que el lletrat ha decidit interposar un recurs d’empara per vulneració del dret a un judici de durada raonable.



Les famílies de les víctimes de l’accident, que va tenir lloc el 2009, van ser indemnitzades ràpidament després de la

#1 David

(01/06/23 06:38)