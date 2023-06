Els ajuts per desocupació involuntària baixen a 83

Evolució de les prestacions atorgades per desocupació involuntària des del 2019

Actualitzada 01/06/2023 a les 13:23

Govern va rebre 138 sol·licituds de prestacions socials per desocupació involuntària el 2022, un 79,8% menys que l'any anterior. El departament d'Estadística indica, en un informe publicat aquest matí, que 83 van ser resoltes favorablement, mentre que 55 van ser denegades. D'altra banda, 64 llars van resultar beneficiades l'any passat, 272 menys que el 2021. L'import liquidat el 2022 en prestacions d'aquest tipus va ser de 361.413 euros, un 81,5% menys.Estadística indica que la davallada és causada per la recuperació econòmica després de la crisi sanitària per la covid. Així, asseguren que en termes generals les dades són semblants a les de l'any 2019.L'informe concreta que les famílies unipersonals van ser les que es van beneficiar en major proporció dels ajuts. Concretament, en van rebre 54, equivalents al 65,1% del total. Les famílies monoparentals en van rebre onze i les parelles i les famílies nuclears sis.