1.189 beneficiaris de les pensions de solidaritat

Actualitzada 01/06/2023 a les 10:48

Les prestacions i ajuts econòmics d'atenció social adreçades a prevenir situacions de marginació, evitar l'exclusió i fomentar l'autonomia poden ser pensions de solidaritat per a la gent gran, pensions de vellesa no contributives i les prestacions de solidaritat. Pel que fa a aquestes últimes, segons les dades publicades avui pel Departament d'Estadística, durant l'any 2022 s'han destinat un total de 3.494.944,87 euros, un 10,1% respecte al 2021. Durant aquest període, hi ha hagut una mitjana de 301 persones beneficiàries d'aquesta prestació (5,2% comparat amb el 2021), de les quals 139 eren homes i 162 dones. En relació a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 176 persones eren andorranes, 79 espanyoles, 33 portugueses, 4 franceses i 9 persones d'una altra nacionalitat.Segons la parròquia de residència, de mitjana, un 39,7% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 21,1% residien a Escaldes-Engordany, un 18,3% a Sant Julià de Lòria i un 12,4% a Encamp. La resta de beneficiaris residien a La Massana 5,5%, Canillo 1,6% i Ordino 1,4%. Per tram d'edat, de mitjana, pràcticament la meitat dels beneficiaris, un 47,5%, tenien entre 46 i 65 anys, el 17,3% tenien entre 36 i 45 anys, el 15% entre 26 i 35 anys i el 13,6% entre 18 i 25 anys.Respecte a les pensions de solidaritat per a la gent gran, l'import destinat ha estat de 6.714.350,78 euros, un 19,3% respecte al 2021. Durant el 2022, hi ha hagut una mitjana de 1.189 persones beneficiàries d'aquesta prestació, el que suposa un creixement positiu del 10,9% comparat amb el 2021, de les quals 393 són homes i 796 són dones. Quant a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 300 persones eren andorranes, 631 espanyoles, 105 portugueses, 32 franceses i 121 d'altres nacionalitats. Segons la parròquia de residència, de mitjana, un 39,4% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 21,9% residien a Escaldes-Engordany, un 14,8% a Encamp, un 13,2% a Sant Julià de Lòria, un 6,2% a La Massana, un 2,7% a Ordino i un 1,6% a Canillo. Per tram d'edat, de mitjana, un 88,2% dels beneficiaris tenien entre 66 i 85 anys.Finalment, respecte a les pensions de vellesa no contributives, durant l'any 2022 s'han destinat un total de 76.090,01 euros, un -16,9,4% respecte a l'any 2021. Durant aquest període, hi ha hagut, de mitjana, un total de 23 persones beneficiàries d'aquesta prestació (-19,9% respecte al 2021), 1 home i 22 dones. Quant a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 13 persones eren de nacionalitat andorrana, 10 de nacionalitat espanyola. Pel que fa a l'edat, tots eren majors de 86 anys.