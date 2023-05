Actualitzada 31/05/2023 a les 15:46

Assistim com a observadors amb @BombersAndorra a un simulacre d’accident d’una aeronau a l’aeroport Andorra- La Seu.

Gràcies companys d’ @emergenciescat per convidar-nos i compartir processos.#méspreparatsmésresilients pic.twitter.com/QSBdjrH5az — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) May 31, 2023

Els bombers han participat com a observadors, juntament amb protecció civil en un simulacre d'accident d'una aeronau a l'aeroport Andorra-La Seu. L'activitat d'entrenament dels serveis d'emergència ha estat organitzada aquest matí per protecció civil de Catalunya i s'ha recreat un sinistre aeri durant la maniobra d'aterratge d'un aerotaxi que ha provocat dos morts i quatre ferits de diferent gravetat.L'exercici ha servir per posar en pràctica el Pla d'Autoprotecció i avaluar les actuacions del personal intern en cas d'emergència i ha comptat amb la participació de més de 70 persones.