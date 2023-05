Andorra Endavant demana quan hi haurà tercer pagador generalitzat

Actualitzada 31/05/2023 a les 16:48

Carine Montaner vol saber si Govern té previst generalitzat el tercer pagador per a tota la població "per eliminar el fre econòmic d'avançament dels diners per anar a l'especialista, fer proves mèdiques i comprar els tractaments mèdic", segons una pregunta parlamentària que ha entrat al Consell demanant resposta per escrit. La presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant demana a l'executiu si està treballant en la recepta electrònica per a les farmàcies o si aplicarà un altre sistema per agilitzar el reemborsament de les farmàcies per a l'estiu i si preveu fer un estudis sobre el resultat de la via preferent.Montaner reclama que es faci una comparativa del sistema actual amb "les fortaleses i debilitats de l'antic de tria de metges" i que es calculi l'evolució del cost per a la CASS i l'avaluació dels usuaris.Andorra Endavant recorda que el cap de Govern, Xavier Espot, en el discurs d'investidura va explicar que els medicaments formarien part del sistema de tercer pagador a l'estiu i que va manifestar la mateixa voluntat en l'assemblea de la Federació de la Gent Gran.