La CASS tindrà un ginecòleg i un dermatòleg més en cartera

El consell d’administració aprova per unanimitat el nomenament d’Escoriza, que assumirà la direcció de la Seguretat Social l’1 de juny

La seguretat pública tindrà properament un nou ginecòleg, un dermatòleg i un metge generalista. Així ho va anunciar ahir la CASS en un comunicat després que el consell d’administració aprovés la proposta del ministeri de Salut per signar el conveni amb la Seguretat Social “dones les necessitats actuals i de futur”.



D’altra banda, el consell d’administració també va nomenar ahir per unanimitat Josep Escoriza com a nou director de la CASS i agafa el relleu de Joaquima Sol per jubilació, tal com va avançar el Diari la setmana passada. Escoriza començarà a treballar l’1 de juny i assumirà la direcció a